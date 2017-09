India: donne in campo

Nei villaggi sperduti o nei miseri slums delle magalopoli della "democrazia più estesa del pianeta", le donne indiane si battono per la difesa dell'ambiente e dei diritti umani, contro l'analfabetismo, gli abusi sessuali, l'aborto selettivo dei feti femminili, le violenze domestiche, le morti per l'obsoleta consuetudine della dote, contro i matrimoni tra bambini, l'immolazione volontaria della vedova sulla pira del marito defunto. Digiunano, protestano, salvano le foreste dalle motoseghe delle multinazionali, si ribellano alla povertà e alla corruzione, al secolare e rigido sistema castale indiano di cui sono vittime. Hanno dato vita a centri di consulenza legale volontaria, ad associazioni che incentivano uno sviluppo socio-economico locale, si sono organizzate in movimenti e sindacati i cui obiettivi mirano a promuovere solidarietà e migliori condizioni di vita. Lanciano appelli alla comunità internazionale e catturano l'attenzione dei media divulgando ampiamente il dibattito fuori e dentro l'India. Sempre più spesso ricoprono incarichi politici e posizioni amministrative di prestigio. Così l'ex attrice Jayalalitha Jayaram, leader dell'AIADMK, oppure Manjula Chellur, che dopo 116 anni è diventata la prima donna giudice dell'Alta Corte. Attraverso l'impegno nella difesa dell'ambiente e delle culture native, Vandana Shiva, scrittrice, ecologista militante e scienziata, ha invece ampliato la comprensione di nessi tra ecologia e femminismo, studiando sviluppi alternativi sostenibili per un mondo più equo ispirato al principio femminile. Anche la figura fragile di Medha Patkar, pasionaria ecologista e leader riconosciuta del Narmada Bachao Andolan, il movimento contro la costruzione delle dighe sul fiume Narmada, è impegnata sul fronte della lotta politica e per i diritti umani. Come Vandana Shiva, anche la Patkar vede in un recupero delle culture locali una possibile via di salvezza. Tra le scrittrici, Arundhati Roy, Royna Grewal e Gita Metha hanno scelto proprio il Narmada per una riflessione più profonda sullo scempio ambientale e la sorte di milioni di indiani a causa dell'allagamento di vaste terre su cui essi vivono da secoli. Sul fronte umanitario Alice Garg ha fondato negli anni '70 il Bal Rashmi, un centro sociale che si occupa dei figli più poveri dell'India. Con l'aiuto del marito, della sua famiglia e di alcuni volontari si prende cura di tremila bambini provenienti da oltre trecento villaggi. Una lunga teoria di nomi femminili, carismatici e altri sconosciuti, si oppongono con preoccupazione, umiltà, creatività, ma soprattutto con principi e valori di vita, all'avanzare della globalizzazione liberale dalla quale discende una logica sempre più disumanizzante. Maurizio Torretti