Indios Yanomami in Italia: un appello per la vita

Foresta amazzonica, luglio 1993: un gruppo di indios Yanomami - un popolo di diecimila persone - fu massacrato da una ventina di garimpeiros, di cercatori d'oro. La ricostruzione degli avvenimenti e del processo per genocidio che ne è seguito hanno posto il problema della loro sopravvivenza nella terra dove hanno sempre vissuto, tra il Brasile e il Venezuela. Intorno alla regione sono state costruite tre caserme militari; i garimpeiros (in dieci anni, più di quarantamila) si sono riversati nella foresta per scavare cave e miniere; i fazendeiros abbattono acri di alberi per farne pascoli e sterili terre da foraggio. Il contatto con l'uomo bianco ha portato tubercolosi e malaria. E paradossalmente una misura a protezione dell'ambiente, il progetto del governo Lula per due parchi nazionali sul Monte Roraima e Pico Neblina, potrebbe privarli di una fonte di sostentamento, dei loro territori di caccia e di coltivazione... Survival International, l'organizzazione di sostegno ai popoli indigeni di tutto il mondo, ha portato in Italia un gruppo di indios Yanomami, che dal 20 al 23 maggio lanciano a noi tutti un appello per la loro salvezza, per la loro identità. Per reagire all'accerchiamento, alcuni indios si sono fatti "professori": hanno imparato il portoghese, e lo insegnano, con rudimenti di matematica e geometria, ai piccoli Yanomami. Decidono cioè di comunicare il loro punto di vista in prima persona, senza più interpreti o intermediari. Per la prima volta, mettono su carta il loro sapere conservando le immagini e i suoni della lingua madre, gli unici che possano dar voce al loro mondo. Contemporaneamente, imparano il portoghese per raccontare al mondo chi sono e che cosa pensano e interagire alla pari con il resto del mondo. Lo fanno per difendere la loro lingua. Il loro sapere. E purtroppo, secondo le stesse parole dello sciamano Davi Kopenawa Yanomami, non per stabilire un dialogo, ma "per non farsi ingannare dall'uomo bianco". Per loro, il portoghese (la lingua parlata in Brasile), è la lingua del nemico. Eppure durante gli incontri con la stampa e con i giovani italiani all¹Università Cattolica di Milano, Davi Kopenawa Yanomami ha lanciato un messaggio d'amicizia. Con il figlio Dario, Yoseca Yanomami e i rappresentanti di Survival International ha dichiarato: "sono qui per parlare agli italiani, in particolare ai giovani, perché credo che sia importante stringere un¹amicizia tra yanomami e non yanomami. I popoli indigeni e i bianchi devono diventare amici perché è importante lottare insieme per i nostri diritti e per vivere in pace; dobbiamo lavorare insieme e lottare insieme. I bianchi devono guardare al nostro pianeta insieme agli sciamani yanomami, perché gli sciamani stanno sostenendo la Terra affinché non crolli su di noi". Secondo gli yanomami, la "O" di yan-o-mami è il mondo, che Mami ha dato al popolo "yan" per custodirlo. Perciò, come per tutti i popoli indigeni, l'attaccamento degli Yanomami alla loro terra è profondo, spirituale ed essenziale per la vita. È Urihi: "Urihi - spiega lo sciamano - per noi significa il nostro posto, il nostro passato, la nostra terra. Urihi non è in vendita. Urihi non ha prezzo. Gli yanomami si prendevano cura di questa terra molto tempo prima che arrivasse qualsiasi politico con carte e documenti. Noi non abbiamo carta. La nostra "carta" sono i nostri pensieri, il nostro sapere."