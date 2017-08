Infortunio in itinere in bicicletta, cos’è e storia

Infortunio in itinere in bicicletta Inail, finalmente approvato il provvedimento che permetterà a chi usa la bici di essere indennizzato in caso di incidente durante il tragitto casa-lavoro. Nel Collegato ambientale alla Legge di Stabilità, nato in virtù della promozione della sostenibilità ambientale in vari campi, compreso il settore dei mezzi di trasporto. Tra le decisioni approvate ci sono fondi per la mobilità ciclabile per 130 milioni finanziando il Bike to work, il Bike to school e il bike sharing ma anche percorsi come il Grab di Roma e la ciclovia VenTo. L'infortunio in itinere valido sempre per le biciclette è una proposta che associazioni come la Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab) avevano richiesto da tempo.

Infortunio in itinere in bici, come nasce e la proposta di legge