Quando inizia la scuola, il calendario regione per regione

Il nuovo anno scolastico 2016-2017 sta per cominciare, ma le date di inizio e fine delle lezioni non sono uguali per tutte le regioni d’Italia. Una possibilità in vigore dal 2000, da quando le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Gli studenti che per primi occuperanno le aule degli istituti scolastici sono quelli di Bolzano, nel Trentino Alto-Adige che cominciano lunedì 5 settembre, gli ultimi sono le ragazze e i ragazzi di Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana – il 15 settembre.