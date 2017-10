Insalata di rabarbaro, piselli, feta e semi

Ingredienti per l'insalata di rabarbaro, piselli, feta e semi

300 g di rabarbaro, circa 7 gambi

1 cucchiaio di miele

100 g piselli

50 g feta

30 g mandorle

20 g semi misti - pinoli, mandorle o semi di girasole

Preparazione

Preriscaldare il forno a 200°C. Pulire il rabarbaro e tagliarlo a tocchetti. Disporlo su una teglia da forno e aggiungere il miele. Cuocere per circa 5 minuti. Lasciare raffreddare. Pulire i piselli e cuocerli in acqua bollente per qualche minuto. Far raffreddare in acqua ghiacciata e scolare.

Saltare i semi in padella.