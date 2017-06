Insalata di rose, ricetta semplice

Tra maggio e giugno sbocciano rigogliose le rose. Tutte quelle coltivate senza trattamenti possono avere un utilizzo alimentare: le rose sono meravigliose per sciroppi, dolci, aperitivi, ma anche per risotti, frittelle e frittate. Il loro profumo rende davvero speciale anche il piatto più semplice. Dal vaso alla padella non perdono certo lo charme.

Ingredienti insalata di rose per 1 persona

Preparazione