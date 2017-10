Insalata tiepida di fave e feta

Ingredienti 300 g di fave fresche sbucciate 150 g di piselli freschi sgranati 200 g di feta greca succo di 1 limone aneto foglie di menta fresca 2 spicchi d'aglio schiacciati olio extra vergine di oliva pepe nero da macinare Preparazione Lessare le fave e i piselli in acqua bollente salata per 10 minuti. Scolare. In una padella capiente scaldare l’olio con l’aglio e poi gettarvi i legumi sbollentati. Insaporire per pochi minuti e trasferire in un piatto da portata. Condire con il succo di limone e un trito di menta e aneto. Mescolare bene. Quando le fave sono tiepide, cospargere con la feta sbriciolata e una macinata di pepe nero. Mescolare bene e servire.