Insalata tiepida di quinoa, finocchi e melagrana

Ingredienti per 4 persone 4 finocchi di medie dimensioni 2 tazze di quinoa 1 tazza di semi di melagrana 1 limone succo di mezzo limone 1 cucchiaino di coriandolo fresco tritato 1 cucchiaino di menta fresca tritata 1 cucchiaino di aneto fresco tritato cumino olio extra vergine di oliva pepe nero da macinare sale Preparazione Tagliare i finocchi longitudinalmente. In una padella capiente, scaldare l’olio, aggiungere i finocchi, salare e cuocere mescolando di tanto in tanto, fino a quando gli ortaggi sono teneri e dorati. Incorporare il succo di limone, il cumino e cuocere brevemente. Spegnere, pepare e mettere da parte. Cuocere la quinoa in 4 tazze d’acqua. Portare a ebollizione e poi abbassare la fiamma fino a quando sarà pronta (seguire i tempi di cottura sulla confezione). Scolare, sgranare con una forchetta e trasferirla in una grande ciotola. Eliminare la buccia e tutta la parte bianca dal limone intero, tagliarlo a fette e poi tritarlo grossolanamente. Aggiungere alla quinoa il limone tritato e il suo succo, più due cucchiai di olio, mescolare bene. Incorporare nella ciotola anche i finocchi saltati, la menta e il coriandolo. Aggiustare di sale e pepe e intiepidire il tutto, brevemente, sul fuoco. Cospargere con semi di melagrana prima di servire.