Insalata aromatica, elisir di salute

Uno studio pubblicato dal British Journal of Nutrition e condotto dall'Istituto di Chimica biologica dell'Università di Urbino evidenzia come l'utilizzo di spezie, fiori commestibili ed erbe aromatiche in abbinamento alle verdure crude, ad esempio all'insalata, amplifichi l'effetto antiossidante delle verdure.

Aggiungere le spezie all'insalata aromatica ne aumenta le proprietà antiossidanti

Finocchietto selvatico

Origano

Maggiorana

Basilico

Erba cipollina

Menta