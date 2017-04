Insalata di uova e carciofi allo zenzero

Ingredienti per Insalata di uova e carciofi allo zenzero per 4 persone:

6 uova

6 carciofi

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

1 cucchiaino di zenzero fresco tritato

2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

1 spicchio d'aglio tritato

il succo di 1 limone

1 cucchiaio di salsa di soia

sale q.b.

Preparazione

Cuocere le uova: coprirle con acqua fredda, porre al fuoco e far cuocere per 6 minuti dall'ebollizione. Scolarle e raffreddarle sotto il getto dell'acqua, sgusciarle e tagliarle a fette. Pulire i carciofi gettandoli in acqua acidulata con succo di limone, sgocciolarli e tagliarli a fette sottilissime, metterli in un'insalatiera larga e bassa e spruzzarli con qualche goccia di succo di limone, per non farli annerire. Disporre le uova affettate sopra i carciofi. Preparare una salsina mescolando l'olio, la salsa di soia, il succo di limone, l'aglio e il sale; irrorare le uova e i carciofi con la salsa e guarnire il tutto con il prezzemolo.

Varianti

Al posto del prezzemolo si può usare del coriandolo fresco.

Notizie e consigli

È un secondo leggero e digeribile, ricco di proteine nobili, fibra, sali minerali e vitamine. Diventa piatto unico se lo si accompagna con cereali cotti o con del buon pane integrale, preferibilmente di segale.