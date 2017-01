Il giorno d’insediamento del neoeletto presidente degli Stati Uniti si sta avvicinando: il 20 gennaio prossimo a Washington, Donald Trump presterà giuramento e si stabilirà definitivamente alla Casa Bianca. Come da tradizione, la cerimonia pubblica che accompagna l’insediamento (che è anche l’evento più seguito della politica americana) è una grande festa in onore del popolo americano e le esibizioni di cantanti e artisti sono praticamente un obbligo. A questo proposito, negli ultimi giorni ci si è interrogati su chi canterà per Donald Trump, dal momento che molti degli artisti chiamati a farlo non hanno accettato l’invito (vedi Elton John, Beach Boys, Gene Simmons dei Kiss, Celine Dion), mentre altri sono stati costretti a disdire la propria partecipazione a causa dell’ira dei fan, come per esempio Andrea Bocelli (su Twitter era addirittura partito il trend #BoycottBocelli).

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!