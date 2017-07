Insetti commestibili in vendita dal 2018, cosa ne pensano gli italiani

È stato il regolamento europeo 2283/2015 sui nuovi alimenti (o novel food), ad aprire la via al commercio, dall'anno prossimo, di insetti commestibili anche in Italia. Davanti a questa opportunità il Centro per lo sviluppo sostenibile della Società Umanitaria, sotto la guida del presidente Andrea Mascaretti, e in collaborazione con un team di sociologi e docenti dell'università Iulm, ha deciso di fare un'indagine per capire come la pensano gli italiani.

I risultati

Perché mangiare gli insetti

Mangiare insetti è sostenibile