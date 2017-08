Insieme creiamo Buone Notizie

La rivista OltreTutto, la prima rivista in Italia di buone notizie, organizza ogni anno, nel periodo natalizio, un'asta di beneficenza per raccogliere fondi per più progetti a scopo umanitario e per essere creatrice lei stessa di buone notizie. Quest'anno ha coinvolto gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Brera per aiutare, oltre alle popolazioni indigenti, anche una categoria che storicamente è penalizzata all'interno della società nel crearsi un suo collocamento economico stabile: gli artisti. Gli studenti dell'Accademia e altri giovani artisti metteranno in vendita una loro opera alla mostra "Un Volto col Cuore" che si svolgerà da venerdì 9 a martedì 13 dicembre all'Art Café "Le Biciclette" in via Torti, angolo corso Genova, a Milano. Il ricavato di questa fase della vendita verrà devoluto agli artisti partecipanti ma l'asta non finisce qui: dal 13 al 19 dicembre gli artisti che hanno collaborato a questa iniziativa si renderanno disponibili ad eseguire un ritratto per chi parteciperà all'asta che si terrà sul sito www.ebay.it, nella sezione beneficenza. Il ricavato di questa fase dell'asta sarà interamente devoluto ai tre progetti umanitari descritti di seguito: i primi due come da alto patrocinio del XIV Dalai Lama del Tibet e il terzo proposto dall'associazione Jai Prema Shanti. 1 . I Tibetan Children's Villages Sono comunità educative integrate per i bambini Tibetani orfani o troppo poveri per poter sopravvivere o aver accesso all'istruzione. Questa iniziativa fu avviata nel 1960 da Tsering Dolma Takla e nel corso dei decenni si è sviluppata su vari fronti. La presidenza delle comunità è stata assegnata da Sua Santità il Dalai Lama a una delle sue sorelle: Ven. Jetsun Pema. Ulteriori informazioni: www.tibchild.org email: [email protected] 2. Popolazione della Mongolia Il Venerabile Panchen Otrul Rinpoche, la più alta autorità spirituale del Buddismo tibetano, ha dato vita a un trust chiamato Jampa Ling con l'alto patrocinio di Sua santità il Dalai Lama, per offrire varie forme di assistenza alla popolazione della Mongolia (circa 2,5 milioni di persone, in prevalenza donne), devastata da 70 anni di comunismo frainteso e applicato in modo crudo e deviato. Il progetto mira a dare autonomia alla popolazione, insegnando la semina, il giardinaggio, recuperando le arti manuali, istituendo scuole, asili per l'infanzia, strutture sanitarie minime e procurando il cibo e le cure mediche più elementari. Si vuole anche salvare il retaggio religioso Buddhista di quella popolazione che è ora esposta alla "colonizzazione" religiosa da parte di altre culture non indigene. Per info: www.jampaling.org ; e-mail: [email protected] 3. Prema Home for Children L'Associazione Jai Prema Shanti sta adoprandosi perché i 750 bambini che provengono da classi sociali ed economiche molto critiche e che sono sostenuti gratuitamente dall'Ashram Sri Premananda abbiano un nuovo dormitorio e una nuova scuola per l'istruzione superiore. Nei loro progetti futuri ci sono anche un ospedale per i poveri, un alloggio di formazione per le donne e un ospizio per gli anziani. e-mail: [email protected] Orari di apertura del locale "Le Biciclette": lunedì-sabato, ore 18 - 1 am; domenica, ore 12 - 16 e 18 - 1 am. Info: Simona Valesi - Direttore Responsabile di OltreTutto - La Rivista di Buone Notizie e Azioni Etiche Tel. 02-36520266 oppure cell. 335-233018 Le Biciclette 02-8394177; 02-58104325