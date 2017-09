Insonnia. 10 video per dormire con la tecnica dell’Asmr

Qualunque cosa che non sia chimica, per rilassarsi e dormire, va bene. Anche se, come in questi video, sconfina con il feticismo. Tra sospiri, carezze e clicchettìo di forbici, l’Asmr dilaga su YouTube.

È dal 2012 che su YouTube vengono pubblicati video Asmr

Tintinnìi e bisbigli per far venire la pelle d’oca

Brividi di piacere

1. Make up roleplay (1,1 milioni di visualizzazioni)

2. Massaggi alla testa, taglio di capelli e tocchi di pennello in faccia (1.600.000 visualizzazioni)

3. Gioco di ruolo check-in in hotel con digitazione, scrittura, suoni di carta (1.500.000 visualizzazioni)

4. Tick, tick, relax per le tue orecchie (1.700.000 visualizzazioni)

5. Toccare e sentire tessuti soffici e setosi (5.000 visualizzazioni)

6. Perfetto per l’inverno: bagni di vapore facciali (5,3 milioni di visualizzazioni)

7. In erboristeria (400mila visualizzazioni)

8. Amore degli animali, spazzolate, grattini e massaggi per il mio cucciolone (100mila visualizzazioni)

9. La spa definitiva (unisex) (1.300.000 visualizzazioni)

10. Colorare un cavallo: sussurri e matite colorate (120.000 visualizzazioni)