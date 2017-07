Integrazione biotransenergetica

La biotransenergetica si avvale di una numerosa serie di pratiche, molte di nuova concezione, altre provenienti da antiche tradizioni originarie. Si tratta di pratiche di trasformazione della coscienza che utilizzano il corpo (esercizi psicofisici, danze, meditazioni dinamiche, pratiche energetiche sottili), il respiro (pratiche respiratorie, voci, suoni, canti, mantra, espressione emotiva), la mente (visualizzazioni, viaggi sciamanici, meditazioni, rielaborazione di immagini archetipiche e di ricordi, espressione verbale), lo spirito (pratiche transpersonali, meditazione, stati non ordinari di coscienza, cerimonie, rituali). Intento di ogni pratica è consentire la trasformazione della coscienza, perché raggiunga un maggior grado di unità e armonia capaci di creare le condizioni per il benessere psico-fisico-spirituale. Sentire, agire e pensare non sono altro che le tre funzioni della trinità interconnessa corpo-mente-spirito, soggetto di qualsiasi esperienza individuale. Quando ad esempio avvertiamo un mal di pancia, contemporaneamente tenderemo a piegarci su noi stessi, a portarci la mano sulla zona dolente e ad avere pensieri di un certo tipo; difficilmente con una colica intestinale ci metteremo a danzare di felicità e a pensare quanto sia bella la vita. Questo significa che il nostro pensare influenza il nostro agire così come il nostro sentire e viceversa. Se infatti succedesse che noi riuscissimo con il calore della nostra mano a farci passare il dolore, facilmente la nostra autostima, cioè quello che noi pensiamo di noi stessi, subirebbe un contraccolpo positivo. Il nostro agire avrà influenzato il nostro sentire e, di conseguenza il nostro pensare. Potrebbe anche capitarci di ritenere che il dolore ?altro sia se non una purificazione del nostro organismo riuscendo così, forse più facilmente, a comportarci con pazienza e sopportazione. In questo caso il nostro pensiero avrà modificato il nostro agire e, di conseguenza, il nostro sentire. Volendo ora tornare all?esperienza interiore potremo renderci conto che un mal di pancia o un sentimento di gioia o un comportamento paziente altro non sono, in prima istanza, che movimenti di energia vitale, espressione del flusso interconnesso che ci attraversa. Tale flusso si esplica nella nostra coscienza come un fluire incessante di sensazioni, azioni e pensieri. Quanto più c?è integrazione, risonanza, armonia tra sensazioni, azioni e pensieri, tanto più vivremo un?esperienza soggettiva di benessere e il nostro corpomente potrà funzionare nel modo migliore. Pierluigi Lattuada direttore clinico della Clinica Olistica LifeGate