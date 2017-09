Integriamoci per sport, no agli integratori

Fino a poco tempo fa i maggiori consumatori di queste sostanze erano i culturisti che per ottenere con facilità (non certo senza sacrifici) un risultato puramente estetico, ingerivano compresse e polveri liofilizzate. Per aumentare il volume muscolare ed esibire delle strie prive di grasso, in effetti, a qualcosa si dovevano ricorrere. L'allenamento da solo unito ad una sana alimentazione, non basta per svilupparsi così tanto. Il rischio di alimentarsi normalmente implica l'assunzione di grassi e carboidrati, e quindi calorie in eccesso: meglio sciogliere una busta contenente una caramellosa sostanza rosa al gusto di vaniglia, per assumere le proteine e le vitamine necessarie. Non c'è nemmeno il rischio di eccedere per un peccato di gola! Le proteine contenute derivano in modi diversi dal siero del latte, e sono considerate di alto valore biologico, al pari di quelle derivate dalle uova. Ma da dove arriva quel siero di latte? Da quali mucche? Oggi anche chi fa pratica a livello amatoriale e segue corsi di fitness, è invitato ad assumere integratori alimentari con le scuse di migliorare i tempi di recupero, di sviluppare la massa magra a scapito di quella grassa, e di correggere le carenze nutritive derivanti dalle poco equilibrate diete moderne. La fantasia poi si spreca per trovare slogan di vendita. Nella maggior parte dei casi gli integratori venduti in palestra non sono altro che prodotti di pura sintesi chimica, provenienti da chissà quali paesi, estratti da chissà quali piante o animali, chissà con quali controlli. Il fatto che ci sia l'autorizzazione del Ministero della Sanità, non è una garanzia. La seduzione esercitata dalla possibilità di risolvere i problemi di peso risvegliando il nostro meraviglioso organismo e trasformarlo in una macchina brucia grassi, è sempre molto forte. C'è quasi ovunque la possibilità di prendere la scorciatoia, la via più facile per ottenere in breve tempo risultati fisici ed estetici migliori. Spesso però il vantaggio immediato si traduce in qualche problema futuro (ad es. alterazioni del metabolismo), per non parlare poi dell'aspetto psicologico del nutrimento. Non è provata l'efficacia di integrazioni se non nel caso di gravi carenze. Un eccesso di supplementazione si traduce in un sovraccarico per gli organi emuntori, in particolare fegato e reni, che sono costretti ad un super lavoro. Meglio puntare su una dieta bilanciata e ricca in prodotti vegetali di qualità. La natura ci mette a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno, e alle nostre latitudini il problema sembra più legato all'eccesso di disponibilità che non a carenze. L'uomo si è evoluto in milioni di anni adattando il proprio organismo anche alle circostanze estreme, nutrendosi con poco. Siamo sicuri che due ore di palestra la settimana richiedano tante pastiglie? Maria Luisa Tettamanzi