Giorgio Celli. L’arte, la musica, il genio degli animali

Ascolta l'intervista integrale Spesso si parla di animali pensando che sono diversi da noi. Ma in fondo, anche noi siamo animali, solo che spesso ce lo dimentichiamo… L'essere umano da sempre si considera un animale del tutto particolare. Si considera un essere depositario di un mondo spirituale: è vero che il mondo interno è fatto di idee, di filosofie, di poesie ed è effettivamente molto ricco, ma bisogna ricordare che tutto quello che l'uomo manifesta ha delle caratteristiche che rimandano a delle caratteristiche degli animali. L'arte è una dote solo umana? Be', non ne sono tanto convinto. Ci sono delle radici dell'arte che si manifestano già negli animali. Un grande critico musicale russo diceva che nei boschetti di Kiev c'erano diverse scuole di usignoli, sullo schema generale dei canti c'erano delle innovazioni. Gli uccelli sono dei musici quanto noi, non hanno scritto, è vero, le fughe di Bach, però vediamo già degli elementi da cui scaturirà poi la nostra arte. Ad esempio io vado spesso a vedere delle mostre d'arte moderna dove si fanno degli allestimenti. Alla stessa maniera, se si va nella Nuova Guinea ci sono gli uccelli giardinieri che costruiscono delle sorte di garçonnière per attirare le femmine. Sono degli allestimenti veri e propri fatti nelle siepi o all'interno delle capannucce nelle quali nelle quali loro ammassano in un bric-à-brac molto variopinto dei sassolini colorati, delle eliche colorate di coleotteri a fare una specie di esposizione atta ad attirare le femmine. Poi sappiamo che alcuni dipingono l'interno delle loro capannucce con dei colori che sono ottenuti da delle bacche triturate. Gli animali sono capaci di pensare e di ragionare? Senza dubbio! A un piccolo cane sono stati portati venti oggetti e per ogni oggetto è stata detta più volte la parola che lo indicava. A un certo punto se gli veniva pronunciata una certa parola, prendeva l'oggetto indicato e lo portava allo sperimentatore: questo voleva dire che aveva capito che quella parola indicava quella cosa. Poi un bel giorno si è aggiunta una cosa che l'animale non aveva mai visto di cui si è detto il nome: il cagnetto ci ha pensato un po' e poi ha preso l'oggetto nuovo e l'ha portato allo sperimentatore. Questo vuol dire cha ha applicato la logica di Aristotele, che è il fondamento della logica universale del pensiero: se A è A, A non è B. Un vero e proprio ragionamento. La capacità di collegare le parole con certi oggetti, di collegare delle catene di eventi per conseguire alcuni scopi è una cosa molto comune negli animali. Darwin ha detto la frase definitiva, cioè che la differenza tra pensiero degli animali e pensiero dell'uomo è solo di ordine quantitativo, non qualitativo. Gli animali provano emozioni e sentimenti? Accidenti! Quello principalmente. Mentre il mondo dell'uomo è un mondo di razionalità e di emozioni, perché la nostra razionalità tende sempre a limitare le emozioni, nel caso degli animali il mondo è principalmente di emozioni, poi ci sono isole di razionalità. Pensi solo al linguaggio: la differenza tra i linguaggio degli animali e dell'uomo è che noi abbiamo un linguaggio verbale, loro hanno solo un linguaggio vocale. Se un gruppo di uccelli vede un falco, uno lancia un grido e tutti fuggono. Se quello stesso uccello avesse visto un gatto, avrebbe lanciato lo steso grido e tutti sarebbero fuggiti. Questo uccello sentinella ha comunicato la paura del predatore. Se invece un uomo vede un leopardo che arriva grida "leopardo" e comunica forse anche la paura del predatore, ma quello che conta è che la parola "leopardo" fa nascere in chi ascolta l'immagine del leopardo. Quindi nell'uomo c'è un linguaggio simbolico, mentre tra loro gli animali comunicano delle emozioni. Lei ha scritto molto sul gatto. Una domanda più personale: è il suo animale preferito? Sì certo! Io credo che ciascuno scelga l'animale che più gli somiglia per carattere. Io per esempio sono un libertario e sul mio blasone, se lo avessi, scriverei "io non amo comandare, ma non amo neanche obbedire". Di conseguenza questa stessa massima potrebbe essere scritta sul blasone del gatto. Mi affascinano la sua indipendenza e la sua straordinaria bellezza e poi apprezzo del gatto ciò che in generale viene negato, cioè la sua affettuosità. Il mio gatto che si chiamava Ciro che di recente è morto, per cui ho avuto un grande dolore al punto da piangerlo fisicamente, spesso mi svegliava di notte perché mi accarezzava la faccia con la zampina. Il gatto si lega nell'indipendenza, il fatto che ti ami non lo rende schiavo. Questa è una cosa che apprezzo molto sia nei gatti che negli esseri umani. Qual è il suo punto di vista sulla normativa recentemente approvata sulla vivisezione? Quella direttiva è infame! Da scienziato mi son sempre ben guardato dal farla, d'altra parte gli etologi non fanno la vivisezione, quindi noi non abbiamo problemi. In un discorso globale io ho sempre detto che bisognerebbe stabilire una commissione composta da scienziati, animalisti e anche gente qualunque e poi ogni esperienza che si deve fare sugli animali deve passare attraverso un esame dettagliato di questa commissione. Secondo me non ne passerebbe quasi nessuna. Be', io sono assolutamente contrario, questa nuova normativa sulla vivisezione la boccerei assolutamente!