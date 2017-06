L’agopuntura all’università, Cina e Italia a confronto

Intervista a Liu Qin, medico e agopunturista. L'agopuntura, in Cina, si studia all'università. Ci può raccontare come si svolge il percorso formativo dei medici? Il sistema universitario cinese è diverso da quello italiano, è basato sul collegio, in cui si studia sei anni, e poi c'è la specializzazione. Non c'è la possibilità di andare "fuori corso" e gli esami non si possono ripetere, tranne per due soli esami nell'intero arco universitario. Agopuntura è un esame obbligatorio ed è parte integrante dei corsi universitari di medicina, insieme a fitoterapia, che fa parte della medicina cinese. Che cosa l'ha portata a venire in Italia? Volevo entrare in contatto con altre civiltà e confrontarmi con altri in campo medico. Sapevo che là fuori c'era un altro mondo. Il problema era che allora – si parla di vent'anni fa – le richieste dei laureandi di andare all'estero erano molte e l'unico modo per accedervi era meritarsi una borsa di studio. La mia motivazione era forte, mi sono impegnato e nel 1987 il Ministero degli affari esteri italiano mi ha proposto Roma, dove ho lavorato per un anno e mezzo come ricercatore medico chirurgo. Dal 1989 mi sono stabilito a Milano.

a cura di Sonia Tarantola, pubblicato nel Magazine n.20 settembre-ottobre 2004