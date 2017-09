Intervista a Rigoberta Mench

Una donna rotondetta, vestita dei tessuti e dei colori della sua terra. Entra in sala con un viso disteso, sorridente. E racconta... "Sono quasi dieci anni che mi hanno consegnato il premio Nobel per la Pace: e quest'ultimo anno di lavoro intenso è stato straordinario, per me personalmente, come donna, come attivista sociale, come fondatrice di un'istituzione (la Fondazione Rigoberta Menchù, NdR). Il mio compito è far conoscere i problemi, la loro dimensione; come trovare le soluzioni è la grande sfida. Trovare soluzioni non è compito di Rigoberta Mench, ma di tutti noi, della Comunità nazionale, internazionale, dei popoli che hanno sofferto di infrazioni ai diritti umani. Nel caso Guatemala, tutti i rapporti degli osservatori, della Chiesa Cattolica, dell'ONU (quest'ultimo s'intitolava "Memorie dal silenzio") sono terrificanti. Il Guatemala fu utilizzato come un laboratorio del terrore, d'orrore. I crimini narrati nei rapporti NON sono crimini perpetrati da un gruppo di delinquenti. Erano pianificati, realizzati. Poiché sono pianificati, organizzati, dobbiamo trovare le responsabilità. I responsabili sono molti, moltissimi: non possiamo pensare che uno o pochi siano colpevoli di 200mila morti, 50mila desaparecidos. Le responsabilità sono piu ampie. Nel '96 hai avuto parte importante nei negoziati per far cessare il conflitto armato nel tuo paese, il Guatemala. Ci eravamo accordati sulle regole del Guatemala nel futuro, per la pace e lo sviluppo. Ma una parte del futuro passa sulle verità del passato, la necessità che tutte le vittime conservino la memoria... Per ora il lavoro è triste: raccogliere le prove del genocidio. Negli ultimi 4 anni, stiamo recuperando la memoria del genocidio. Memoria impressionante, spero che tutti possano giungere a conoscerla. Speriamo nella cooperazione internazionale, un tribunale dove si possano portare le prove, le statistiche, l'evidenza. Alcuni stati dell'America Latina stanno incamminandosi già su questa via. Noi no. Abbiamo provato, in Guatemala, ad avere i nostri processi. Cambiarono le informazioni, i documenti, si persero le prove. Non per colpa dei giudici: è che tutt'oggi in Guatemala è pericoloso guardare le prove. C'è paura. Lo faremo in altri paesi. L'altra parte del lavoro è ricostruire; le terre, la pace, i pueblos (i terreni agricoli), il tessuto sociale... È simbolico e grande che si voglia ricostruire Chimel, dove sono nata, uno dei paesi piu straziati, un simbolo per il mondo, se il mondo mi conosce per la tragedia, non per la meraviglia del mio popolo, delle terre... Io penso che un simbolo possa essere importante per molte comunità che stanno nascendo, perché nel futuro possano fare ciò che vogliamo fare noi, ora. Quale novità all'orizzonte, oltre le tue battaglie? In cosa sei impegnata? Sto scrivendo libri per bambini. Fiabe. Per fare sorridere non solo i bimbi italiani, non solo i bimbi europei, o americani, ma anche per i bambini Maya. La Niña de Chimel è il mio primo tentativo di scrivere una favola. E quest'anno ne scriverò un'altra. Un parola su "Vento e sole". "Viento y sol" troverà grande spazio nel cuore della mia gente. L'energia naturale è parte della vita naturale delle persone e dei popoli. Il mondo non deve vederci solo come persone che soffrono, ma come persone che si realizzano, come popoli che si realizzano, come Maya che hanno affrontato un genocidio e che ora vogliono affrontare un futuro dopo il genocidio - e se ci sono altri alleati, bene, devono avere voglia di lavorare, coraggio, e se sarà difficile risolvere tutti i problemi della nostra gente, comunque terremo accesa la speranza, una grande speranza. Cosa senti di essere? Una guerriera, una testimone, un simbolo, una narratrice? Non una guerriera. Una testimone. Una testimone del tempo.