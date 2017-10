Intervista a Jonsi Birgisson

Jonsi, Come mai hai deciso di cominciare un'avventura solista? Faccio musica da una vita, e questo era un sogno che avevo nel cassetto da diverso tempo. Anche perché sono tante le canzoni che ho scritto da solo, nel mio appartamento, e poi messo da parte. Ce ne sono alcune che hanno addirittura dieci, quindici anni, alcune sono più recenti ovviamente. L'anno scorso mi è sembrato il momento giusto per dedicarmici, anche perché con la band ci siamo presi un momento di pausa, anche perché alcuni dei componenti della band hanno avuto dei figli… Hai fatto tutto da solo o ti ha aiutato qualcuno? Ho lavorato insieme al compositore americano Nico Muhly, mi ha dato una mano per gli arrangiamenti e gli archi, ha anche suonato il piano. E' lui il principale responsabile dell'attiudine e dei colori che ha preso il disco archi, arrangiamenti, MI ha aiutato molto anche Samuli Kosminen , un batterista e percussionista finlandese, ha portato tanta energia e ritmo. Si tratta di due artisti unici, bravissimi in quello che fanno; questo è il motivo per cui ho voluto lavorare con loro. Come mai la scelta di cimentarti con l'inglese? Mi è sembrata una sfida interessante, avevo voglia di imparare, di mettermi alla prova con qualcosa di nuovo, una lingua con cui non mi sentissi perfettamente a mio agio, come invece accade con l'islandese. Dopo tanti anni di gestazione sei soddisfatto? Nonostante non sia venuto come l'avevo immaginato sono molto contento del risultato. Inizialmente l'idea era quella di un album acustico, minimale e molto tranquillo. Poi invece è uscito qualcosa di completamente diverso: ricco, gioioso, colorato, sopra le righe… In questo senso un titolo come "Go" mi sembra abbastanza programmatico… Si. Di fatto nasce dai testi dell'album. E' un disco che vive di opposti, contraddizioni: parole come speranza, timore, felicità e tristezza. Avrei potuto scegliere "vai", "go", così come "vai all'inferno", "go to hell", in un certo senso! Che cosa hai ascoltato mentre lavoravi a "Go"? La musica che ascolto a casa di solito è quella di Bille Holiday, Django Reinhardt, Nat King Cole… Il vecchi jazz, Bing Crosby.. Per il tuoi progetto parallelo, "Riceboy Sleeps", hai lavorato con un computer ad energia solare quando eri nella giungla hawaiana. Immagino dunque tu sia sensibile alle tematiche ambientali. Cosa pensi di quanto accaduto nel Golfo del Messico? Cio che è successo alla Deepwater Horizon è terribile. E' l'unica cosa che riesco a dire. La cosa più triste è che potrebbe succedere ancora e che è colpa dell'uomo. E ogni volta si dice che le misure di sicurezza erano altissime e che vengono fatti controlli periodici... Io cerco di pesare il meno possibile sul pianeta: mangio cibi crudi che non hanno bisogno di essere processati o cucinati e non comportano il sacrificio di nessun animale, mi vesto con indumenti di cotone biologico. Non posso fare a meno di consumare energia, probabilmente anzi ne consumo molta tra computer, cellulari e tutto ciò che mi serve per fare musica. Però in Islanda l'energia elettrica proviene già interamente da fonti rinnovabili. E cerco sempre di fare del mio meglio, proprio come quando alle Hawaii abbiamo vissuto presso questa comunità di persone che consumano unicamente energia solare che arriva fino a loro da un grande impianto. Il disco l'abbiamo mixato così. A proposito del nostro pianeta... Cosa pensi dell'espressione "world music"? La trovo abbastanza noiosa, come tutti i tentativi di definire e descrivere la musica. Amo la musica, la considero qualcosa di magico e intoccabile. Quindi di indefinibile. Non appena cerchi di catturarla con delle parole - ma non fraintendermi: amo le parole - diventa improvvisamente più reale, tangibile e... umana. E perde parte del suo fascino.