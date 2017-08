Luca Mercalli. Uno sguardo all’ambiente e al cielo

Nel libro "Filosofia delle nuvole", sulle tracce di un interessante percorso culturale costellato di riferimenti letterari, racconta di aver costretto la famiglia ad un viaggio in Svizzera per poter acquistare libri di meteorologia introvabili in Italia all'inizio degli anni ottanta. Una passione che è diventata il suo lavoro. Dal 1993 dirige la rivista di meteorologia Nimbus, insegna all'Università, si occupa di temi ambientali ed energetici ed è noto ai più per la partecipazione ad un famoso programma televisivo. Abbiamo parlato con lui di clima, in una chiave più personale e meno istituzionale. Ecco cosa ci ha risposto. I segnali del cambiamento climatico sono già tangibili, ma spesso si pensa che siano un problema di domani e non un problema di oggi. Perché secondo lei? Forse perché innata la tendenza dell'uomo di rimuovere quelli che sembrano degli avvertimenti sul futuro. E' capitato in tanti altri settori, in genere si interpretano sempre come profezia alla Cassandra quelle che invece viste in un'epoca dove abbiamo strumenti scientifici e molta più razionalità dovremmo chiamare semplicemente 'prevenzione'. Questi segnali li abbiamo da decenni, non c'è necessità di aspettare di averne oggi o domani di più chiari, tutte queste cose sono già dette e scritte da oltre trent'anni, forse quello che aspettiamo è il momento di agire per cambiare la struttura del funzionamento dell'economia di oggi. Anche gli atteggiamenti quotidiani sono importanti per salvaguardare il pianeta? I cambiamenti devono avvenire contemporaneamente dall'alto e dal basso, non c'è una soluzione univoca che funzioni. In genere i cambiamenti dall'alto, se con 'alto' intendiamo la politica di alto livello, avvengono perché ci sono nazioni mature con una grande consapevolezza dei cittadini che chiedono alla politica di esprimere un certo tipo di scenari. D'altra parte non possono esserci anche solo iniziative che partono dal basso, se non sono accompagnate da una buona politica. Quindi l'obiettivo è camminare insieme, deve crescere la consapevolezza dei singoli, ognuno può e deve fare qualcosa e questo automaticamente accompagnerà anche la politica di alto livello a fare le scelte giuste nei consessi internazionali. Poi è ovvio che in questo campo dobbiamo distinguere i paesi democratici dalle dittature. Cosa fa nella sua vita di tutti i giorni per il rispetto del pianeta? Le prime cose che ho fatto le ho applicate prima di tutto all'abitazione. Risparmio energetico ed efficienza energetica, quindi l'isolamento termico, l'installazione di pannelli solari, sia quelli per l'acqua calda, sia quelli fotovoltaici. Studiando, informandomi e imparando anche tante cose nuove, avendone anche un vantaggio economico e anche di piacere in fondo, perché c'è una certa soddisfazione a rendersi via via indipendenti rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Poi avevo un piccolissimo giardino che ho immediatamente trasformato in un orto e visto che per irrigare l'orto ci vuole l'acqua, ho fatto una cisterna per raccogliere quella piovana, invece di usare quella dell'acquedotto. Per quanto riguarda i rifiuti ho cercato di minimizzarne la produzione alla fonte, comprando le cose giuste. Per la raccolta differenziata, io abito in un comune dove c'è la raccolta porta a porta e non mi costa nessuna fatica differenziare i prodotti. Veniamo ai trasporti: un'automobile minimale, quello che serve per potersi muovere, non certo un'automobile con significati di status symbol per esempio, quindi potenza, auto giganteggiante. No, un'automobile sobria, che faccia il suo mestiere con il minimo consumo e quando possibile mezzi pubblici, mi muovo con l'autobus e la metropolitana e se trovo un amico che mi dà un passaggio sono molto contento, così facciamo carsharing. L'educazione è importante per diffondere consapevolezza? Il mio impegno in questo caso è la didattica. Penso che la cultura sia importante, ma purtroppo è difficile propagarla in tempi brevi. Per quanto riguarda la televisione, che oggi è il mezzo più potente, io che ho anche la possibilità di lavorarci devo dire potrebbe fare molto, molto di più. Siamo in tempo per fare qualcosa concretamente per il nostro Pianeta? Siamo sempre in tempo, è chiaro che si riducono i margini in cui l'azione può avere dei risultati efficaci. E' come un malattia, ci sono dei momenti in cui la prevenzione funziona molto bene, ma via via che aspettiamo, i margini di terapia prima di un evento indesiderato si riducono. Poi arriva il momento in cui la malattia si manifesta e non è più possibile tornare indietro: cerchiamo di usare bene il tempo che rimane. Perché è importante tutelare la biodiversità? Sicuramente occupandomi di clima so quanto il clima influisce sulla biodiversità. Ma non solo il clima influisce, perché ci sono tutte le nostre attività quotidiane, dall'uso del territorio, alla cementificazione, i trasporti, gli inquinanti nocivi alla vita. Ci sono tanti assalti alla biodiversità, penso semplicemente che al di là di una visione conservatoristica della natura noi abbiamo bisogno della biodiversità perché è il nostro bacino di attingimento di risorse dal pianeta. Abbiamo bisogno di piante, di animali, di funghi, di batteri. Minacciare la biodiversità vuol dire rischiare di perdere delle opportunità in futuro. Come vorrebbe che la gente possa guardare il cielo? Direi che mi piacerebbe che la gente guardasse il cielo prima di tutto come una grande fonte di piacere, di ispirazione, di godimento e poi attraverso la percezione della bellezza possa maturare così anche la sensazione della necessità di salvaguardarlo.