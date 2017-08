Mario Cucinella. La città di domani? Eccola

Oggi si sente parlare spesso di città verdi... La città è probabilmente una delle più grandi invenzioni dell'uomo. Viene da molto lontano e si è sviluppata nel periodo della rivoluzione industriale, ed è cresciuta sempre più, fino ad arrivare ai tempi della speculazione. Oggi, arrivati alla saturazione dei bisogni, dobbiamo entrare in una nuova logica. Dobbiamo entrare in una nuova logica. Cioè? Dobbiamo prenderci cura della città. Dobbiamo iniziare a pensare che oltre al luogo in cui viviamo, reputato allo scambio culturale e con grandi opportunità, deve diventare anche un luogo dove poter vivere meglio. Ci stiamo lasciando alle spalle un'era industriale per entrare nell'era ecologica-ambientale. Percepisce anche lei questa sorta di cambiamento che c'è nell'aria? Il cambiamento è un'onda che è già partita da qualche decennio, anche se il nostro Paese è un po' distratto da mille altre vicende. Sta crescendo la coscienza pubblica, sui temi dell'ambiente, come sui temi alimentari. La direzione è quella di prenderci cura delle nostre città, trasformando questi luoghi straordinari di cultura e storia in luoghi ideali dove vivere. Sembra esserci una grande volontà in questo senso, penso ad esempio al progetto dei Raggi Verdi a Milano (zone di verde pubblico che collegherà il centro città alle cerchia più esterne)? Porsi degli obiettivi è forse la parte più semplice del processo. Dobbiamo essere consapevoli che ci vorrà del tempo. Il cambiamento non è solo quello climatico, ma anche quello culturale. Il problema è che di ambiente non si può solo parlare, ma per l'ambiente bisogna fare. Come vede l'architetto Cucinella le città del futuro? Contrariamente a quello che si può pensare, come avevamo immaginato trent'anni fa o all'inizio del Novecento, la città non sarà fatta di astronavi, macchine volanti, con edifici di acciaio e vetro. La città del futuro è quella che abbiamo, non ne avremo un'altra. Una città senza rumore, dove non c'è più cattivo odore, una città che sarà il luogo ideale dove socializzare. Uno dei grandi temi dell'ambiente è anche quello di salvare l'integrità dell'uomo. La città che verrà sarà fatta di sottrazioni. Toglierei le auto, gli edifici che consumano troppo, cominciando a sostituire gli stradoni con dei parchi, sostituendo i bus a gasolio con piccole auto elettriche. In pratica un cambiamento che renda la città veramente pubblica. Questa è l'unica direzione possibile. Quali sono le città che stanno andando in questa direzione? Per assurdo è proprio New York. Una città moderna, caratterizzata da una foresta di grattacieli, di automobili ed inquinamento, sta oggi cambiando pelle. Parlo dell'operazione a Times Square, ad esempio, chiusa al traffico. Ci si muove in metropolitana e la superficie è dedicata alla vita degli uomini. Questo mi sembra un segnale fortissimo, in quanto è stata intrapresa una strada per migliorare la vita dei cittadini. Ed in Europa? Copenaghen mi ha colpito molto. Al di là del fatto che tanti vanno in bici, che gli autobus sono puntuali, ciò che più mi ha colpito è stata la possibilità di vivere la città a piedi o in bici. E l'aspetto ecologico va quasi in secondo piano, perché subentra quello sociale, delle relazioni interpersonali. Alla fine le persone andando in bicicletta parlano, si appropriano visivamente della città e non essere estranei ai luoghi dove vivi ti fà appartenere a quel posto, te lo fa conoscere. E questo è un radicamento fondamentale. E la tecnologia? La dobbiamo far diventare un po' più invisibile. È importante, amica, ma non deve diventare muscolare. È qualcosa che c'aiuta, ma non la protagonista. Finora il nostro è stato un rapporto poco maturo, in realtà la tecnologia va dominata, controllata. La tecnologia è utile quando serve. Quindi è veramente il momento di fare delle città a misura d'uomo? La riflessione da fare è che prima che arrivasse la rivoluzione industriale erano già così. Noi stiamo parlando di un periodo storico che ha poco più di duecento anni, mentre le città hanno più di duemila anni. In fondo si tratta di ritrovare questa vivibilità, aiutandonci con la tecnologia, perché sono proprio nate così. Forse le abbiamo chiesto troppo finora. E quindi occupiamoci un po' di lei, dedicandogli del tempo, rimettiamoci le mani sopra. È chiaro che ci vorrà del tempo, ma come dicono i Cinesi: "Anche il più grande viaggio inizia con un passo". Ecco iniziamo a farlo questo passo.