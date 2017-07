Intestino in equilibrio per vacanze senza stress, consigli e rimedi

L’intestino, con la sua ampia superficie, rappresenta l’interfaccia tra il “mondo esterno” e il “mondo interno” più importante dell’organismo. Non solo, è anche considerato il “secondo cervello”, pronto a metabolizzare il nostro interiore e i momenti “no”. La relazione tra intestino e cervello è un rapporto bi-direzionale dove le emozioni, attraverso la via dello stress, sono in grado di alterare la funzione intestinale e questa, a sua volta, è in grado di condizionare la funzione nervosa e addirittura il comportamento. Avete fatto caso a come uno stress improvviso possa procurare un disturbo intestinale? O perché percepiamo un senso di vuoto allo stomaco prima di un evento importante? E ancora, come una cattiva digestione possa alterare il sonno?

Un intestino in ordine è sinonimo di buona salute e di benessere costante

Cos’è l’omeostasi intestinale

Delicate attenzioni all’intestino si traducono in benessere dell’organismo!

Colostro Noni, accoppiata vincente

Enzimi digestivi, sosteniamoli con Enzyformula

Dove si trovano e quanto costano