Valutazione e trattamento naturopatico per intolleranze

In Naturopatia, le cause delle intolleranze alimentari sono da imputare alla contaminazione, sofisticazione ed adulteramento dei cibi e alle mutazioni che stiamo causando all'ambiente; all'assunzione di cibi estremamente raffinati, impoveriti di minerali e vitamine; alla compromissione della flora batterica intestinale (assunzione smodata di lassativi, antibiotici, cortisonici). Solitamente le intolleranze alimentari insorgono verso cibi comuni assunti frequentemente, non sono ereditarie ma si può ereditare la predisposizione. Alcune si formano già in età neonatale a causa del latte materno impregnato di tossine alimentari, errato svezzamento, etc., e poi le si portano in forma più o meno mascherata per tutta la vita; altre insorgono in determinati momenti dell'esistenza per stress psico-fisici particolari. Vi sono vari metodi per verificare le intolleranze alimentari:

nutrizionale: dieta a rotazione di A. Rowe,

laboratoristico: analisi effettuata su sangue.

rimuovere i fattori predisponenti

trattamento costituzionale di fondo

trattamento drenante e antiossidante

supplemento nutrizionale.

naturopate