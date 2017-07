Intolleranze alimentari: cosa sono e come si manifestano

Ad esempio esistono due tipi di intolleranza definiti anche come "pseudoallergie": nel primo, gli alimenti "incriminati" provocano la liberazione di istamina (la sostanza che causa i tipici sintomi allergici), ma non degli anticorpi IgE, normalmente coinvolti nella reazione allergica classica; nel secondo caso, i sintomi si manifestano dopo aver ingerito alimenti che contengono, per loro natura, elevate quantità di istamina. In entrambi i casi si parla di pseudoallergie perché, a differenza delle allergie vere e proprie, è necessario ingerire una certa quantità degli alimenti mal tollerati, perché si sviluppino i sintomi. Chi soffre di pseudoallergie non deve necessariamente eliminare i cibi pericolosi, ma solamente limitarne il consumo. Un'ulteriore categoria di intolleranze alimentari è rappresentata dai "deficit enzimatici", ovvero da carenze congenite di alcuni enzimi necessari per assimilare specifiche sostanze nutritive. Esempi di intolleranze da deficit enzimatico sono il favismo (intolleranza alle fave), l'alactasia (intolleranza al lattosio del latte) e la fenilchetonuria (carenza dell'enzima necessario per la trasformazione dell'aminoacido fenilalanina). Quando mancano questi enzimi, la sostanza non viene assimilata e si concentra nell'organismo in quantità tali da provocare reazioni anche molto gravi, che come nel caso del favismo possono causare l'anemia emolitica. Un capitolo a parte merita la celiachia o morbo celiaco: si tratta di una grave intolleranza al glutine contenuto nel frumento e in alcuni altri cereali. In questo caso, il sistema immunitario reagisce (anche se non si formano anticorpi specifici) come davanti a una vera e propria intossicazione, provocando alterazioni anche gravi a carico della mucosa intestinale, che compromettono l'assorbimento dei nutrienti e lo stato nutrizionale complessivo dell'individuo.