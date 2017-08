Le rinnovabili sono il nuovo asso nella manica della finanza

A Marrakech stanno entrando nel pieno i lavori della Cop 22 per decidere come dare seguito all’Accordo di Parigi sul Clima, e quello che è chiaro è la necessità di cambiare il modello di sviluppo e di investimenti se si vuole mettere un freno in tempi rapidi all’innalzamento delle temperature. Secondo Felipe Calderón, ex presidente messicano e attuale presidente della Commissione globale sull’economia e il clima “Investire sulla sostenibilità è la priorità più urgente per il settore finanziario, politico e il clima”.

L’economia crescerà se si investe in sostenibilità

El reporte #NCE2016 aborda el Financiamiento de la Infraestructura Sustentable, clave para reimpulsar el crecimiento y reducir emisiones. pic.twitter.com/vZhTpMn1IH — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 6 ottobre 2016

Uscire dai combustibili fossili per cogliere le nuove opportunità

Energia, trasporti e sud del mondo le aree chiave

#Africa is among the least urbanised regions globally, but this is changing https://t.co/3EutHN9wSw pic.twitter.com/Hnjj5xlIwn — New Climate Economy (@NewClimateEcon) 4 novembre 2016

Ai governi il compito di traghettare l’economia verso un modello emissioni zero