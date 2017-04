Come preparare gli involtini di parti verdi di porro e ortaggi

Con il caldo dei giorni scorsi non avevo molta voglia di usare i fornelli, così mi sono concentrata nell'inventare piatti a zero sprechi, facili da preparare e da servire rigorosamente freddi. Quest'involtino, che si prepara con la parte verde dei porri, è perfetto per una cena in piedi, ideale come antipasto. Potete prepararli anche in anticipo.

Ingredienti degli involtini di parti verdi di porro e ortaggi per 6 persone

la parte verde di 2 porri

3 carote

3 zucchine

1 limone

1 yogurt bianco compatto

erba cipollina

1 punta di curry

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione degli involtini di parti verdi di porro e ortaggi