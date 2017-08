Utilizza la monocoltura intensiva che consiste nel praticare per anni lo stesso tipo di coltivazione sullo stesso terreno. La monocoltura impoverisce il terreno, costringendo all'utilizzo di concimi chimici.

Vieta la monocoltura per non sfruttare ed impoverire il terreno. Prevede la rotazione delle colture per mantenere la fertilità e la vitalità dei terreno nel lungo periodo.