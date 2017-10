- Così mi ci lavo e ti ho addosso.La ama, sì, ma vuole che gli stia lontana. Vuole essere come i suoi compagni di scuola. Ma non gli piacciono poi così tanto. Vuole che lo invitino ad uscire. Ma vuole stare da solo. Vuole fare parte del gruppo. Ma fa di tutto per isolarsi. Durante la sua "settimana bianca" vuole realizzare il suo sogno di felicità: stare da solo. Ma la sorte porta scompiglio nei suoi piani. Un giorno alla sua buia cantina bussa la sorellastra, Olivia. Se la ricordava bella, Olivia. Era da anni che non si vedevano. Ora è magrissima, ha delle occhiaie mostruose. Le sue scapole pungono. Ha bisogno di un luogo dove stare. Ha bisogno di aiuto, ma questo Lorenzo non lo capisce in tempo. Come la maggior parte delle cose importanti della vita. Si capiscono sempre dopo. Fuori tempo massimo. E in questo caso resta un biglietto ripiegato nel portafoglio di Lorenzo. Grazie a Olivia Lorenzo imparerà alcuni piccoli-grandi segreti. Sulla vita. Sulle relazioni. Sull'amore. E soprattutto sulla sua famiglia. Un piccolo romanzo di formazione. Sono 100 pagine, si leggono in un'ora. Ma lasciano un sapore dolceamaro per più tempo. Una storia delicatissima, di persone delicatissime. In un mondo fragile. Il nostro.