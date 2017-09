Fairtrade. La spesa giusta

Per tutta la durata della manifestazione, sono previsti momenti di promozione e di informazione presso gli stessi punti vendita (le insegne coinvolte saranno Auchan, Carrefour, Conad, Crai, Coop, Naturasì, B'io), incontri culturali (nelle Feltrinelli di Roma, Milano, Firenze e Bologna), incontri con l?autore, colazioni ed aperitivi all?insegna del commercio equo (?Equobank? presso le filiali di Banca Etica a Palermo, Firenze, Padova, Mantova), serate di sensibilizzazione che ospiteranno alcuni produttori presenti durante la settimana equa. Saranno infatti in Italia Santiago Paz Lopez di Cepicafè, organizzazione peruviana che produce caffè e zucchero equosolidale e Sarath Ranaweera di Biofoods (Sri Lanka), azienda impegnata nella coltivazione del tè Fairtrade. Serata inaugurale a inviti al Lifegate Cafè di Milano, l?11 ottobre, con ?Chocoalleotto?, aperitivo equosolidale per gustare tutte i possibili abbinamenti enogastronomici del cacao, in collaborazione con Alce Nero, Ecor e Amatrade. Farà da sfondo alla serata la mostra sulla coltivazione del cacao in Brasile "Sulle tracce di Amado" di Luca Rinaldini. "Io faccio la spesa giusta" ha finora coinvolto un migliaio di punti vendita in tutta Italia e ha realizzato 50 eventi culturali e promozionali, coinvolgendo inoltre l'associazionismo sociale e ambientale più rappresentativo del nostro paese (da Arci, Acli a Legambiente). Dalla prima edizione, ha raccolto l'adesione e l'appoggio di Amanda Sandrelli, Paola Maugeri, Antonella Ruggiero, Iosefa Idem, Pietro Sermonti, Andrea De Carlo, Massimo Ghini, Damiano Tommasi, Sergio Staino. Per informazioni: www.fairtradeitalia.it; info@fairtradeitalia.it; 049 8750823 Comunicato stampa Fairtrade Italia