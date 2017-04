Iridologia

L'iridologia è una tecnica di diagnosi che mira a determinare lo stato di salute di una persona attraverso l'esame delle caratteristiche dell'iride: colore, trama, macchie, segni particolari. Utilizzata soprattutto in omeopatia e naturopatia, l'iridologia ha conosciuto recentemente un grande sviluppo anche al di fuori di questi ambiti: consente infatti non solo di individuare le cause profonde di una malattia in atto, ma anche un processo patologico prima ancora che si manifesti. Questo libro espone i fondamenti dell'iridologia e delle sue varie scuole in modo chiaro e sintetico con l'aiuto di schemi, disegni e mappe.