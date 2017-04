Iridologia: precisione diagnostica

Immaginatevi un medico che descriva le caratteristiche della vostra costituzione, racconti la storia passata di malattie e operazioni subite, senza farvi una sola domanda. Si rimane spesso sorpresi dalla precisione del suo resoconto. La lettura delle macchie e delle modificazioni che compaiono sull'iride permette di rilevare eventuali alterazioni organiche avvenute nel corso degli anni e fornisce contemporaneamente indicazioni precise sul tipo di processo patologico in atto: semplice infiammazione, malattia cronica oppure una proliferazione tumorale, benigna o meno. L'iride funziona davvero come una piccola ricetrasmittente dello stato di salute degli organi. Il meccanismo che sta alla base di questa "registrazione" è dovuto al collegamento tra il sistema nervoso e l'iride. Quest'ultimo è irrorato da vasi sanguigni e ricco di terminazioni nervose come molte altre zone dell'organismo. Su di esso tuttavia l'azione del sistema nervoso si manifesta non solo come sistema di controllo dell'attività locale ma anche di segnalazione o "trascrizione" sulla funzionalità degli organi periferici con cui è in relazione. In pratica, semplificando molto la complessa struttura dei meccanismi coinvolti, si può dire che il sistema nervoso, attraverso il controllo esercitato sulla contrazione e rilassamento del muscolo dell'iride e sulla dilatazione o contrazione dei vasi che lo irrorano, "scrive" su di esso tutto ciò che succede e proviene dall'interno dell'organismo, quasi fosse il pennino di un sismografo.