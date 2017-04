Iridologia, la salute negli occhi

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima. Ma lo sono anche del corpo poiché nell'iride il disco colorato intorno alla pupilla trovano corrispondenza tutti gli organi e apparati. È un fenomeno interpretato e spiegato in modi diversi, ma conosciuto e utilizzato in campo medico da millenni. Ad aprire la strada all'iridologia moderna furono il medico ungherese Ignaz Von Peczely (1826-1911) e lo svedese Nils Liljequist (1851-1936). Sembra che Peczely abbia intuito la correlazione tra segni dell'iride e patologie, dopo aver notato la comparsa di una macchia nell'iride di un gufo con una zampa spezzata. Intuizione che trovò conferma nelle numerose osservazioni successive. Liljequist, invece, rilevò come la somministrazione di alcuni farmaci modificasse il colore dell'iride. L'iridologia, oggi, è un metodo di diagnosi che, guardando alle alterazioni di forma e di colore dell'iride, rileva la sede e la natura di eventuali disturbi e lesioni presenti in altre parti del corpo. La sua particolarità consiste nella possibilità di individuare non solo una malattia in atto, ma anche le predisposizioni di ciascuno a contrarre un particolare disturbo sia fisico sia psichico. Permette di delineare un quadro completo del soggetto osservato: personalità, difese immunitarie, stress, stato di salute dei singoli apparati ed organi, patologie pregresse e in atto. All'interno di questo approccio olistico l'iride viene considerata come una minuziosa macchina di "elaborazione dati" del corpo umano che raccoglie informazioni sulla funzionalità del sistema psicofisico attraverso i vasi sanguigni e i nervi. L'iride appare allo specialista come una "mappa" in cui trovano precisa localizzazione gli organi. Sono disposti secondo sette cerchi concentrici che vanno dalla pupilla alla periferia del disco irideo e corrispondono al sistema nervoso, alla funzione gastrica, intestinale e così via, distribuiti in sedici settori che dividono il disco irideo in spicchi corrispondenti al cuore, polmone, orecchio. Ciascuna iride permette di esplorare gli organi della metà del corpo corrispondente, mentre quelli mediani compaiono su entrambe. Jolanda Granato