Iron And Wine – Kiss Each Other Clean

Il 2011 si apre alla grande per Iron And Wine, artefice nel 2007 di The Shepherd's Dog, una delle più intriganti uscite degli ultimi anni. Dopo sette anni in Sub Pop, durante i quali Samuel Beam ha sfoderato una scrittura sempre in crescendo, arriva il cambio di etichetta: il passaggio in Warner riguarda solo gli States, per il resto del mondo scende in campo la storica 4AD. La discografia del barbuto Sam si arricchisce di un nuovo album, il disco della svolta: Kiss Each Other Clean si propone in modo diverso, con sonorità meno eccentriche e solo in alcuni casi stratificate, all'insegna di un songwriting più semplice ma sempre riconoscibile. Se intendiamo, come avrà fatto lo stesso Sam, la semplicità come «complessità risolta», troviamo una buona chiave di lettura per l'album, che sviluppa una maggior concisione e una compiuta centralità melodica. Sam Beam ha dichiarato: «È un album pop più concentrato, ho immaginato potesse suonare come quei dischi che le persone hanno ascoltato in macchina con i genitori e con i quali sono cresciuti, quella musica radio friendly di metà anni 70». Riferimenti autobiografici e religiosi animano le 10 tracce, a partire dall'apertura in medias res: Walking Far From Home - scelta come singolo - nel ripetere quell'imponente unica strofa è una sorta di Mind Games del nuovo millennio. Se il folk-rock di The Shepherd's Dog era il punto di fusione tra svariate influenze, persino dub e psichedeliche, Kiss Each Other Clean - registrato con Brian Deck nell'arco di 9 mesi tra Chicago e Austin - rivela un sound intimista e asciutto, con efficaci combinazioni di voci e suoni (elettronica compresa) tra struggenti punte di malinconia (è il caso di Tree By The River e Godless Brother In Love). Sam tiene fede alla scelta di arrangiamenti più immediati ma non privi di ricercatezza, alterna atmosfere e ambienti diversi, dalla ballata increspata di Glad Man Singing al rock e jazz rétro, con i fiati di Stuart Bogie, di Me And Lazarus e Big Burned Hand. Ancora una volta emerge la prepotente influenza dei Beach Boys (le amabili melodie di Half Moon) ma il riferimento ai classici americani anni 70 passa anche per Supertramp, Steely Dan, la produzione di Phil Spector. A chi si era innamorato del disco del 2007, gioiellini come Your Fake Name Is Good Enough For Me, gli accenni disco-funk di Monkeys Uptown e la matrice africana-minimale di Rabbit Will Run riserveranno piacevoli sorprese. Ritorno graditissimo per un autore ormai maturo, con un disco da assaporare ascolto dopo ascolto. Donato Zoppo