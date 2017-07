Ischia e la Street Art rigenerano Scampia

Se è proverbiale e scontato che gli opposti si attraggano, talvolta può addirittura accadere che si affianchino, solidarizzino e si supportino a vicenda, come nel caso di due celebri località campane, quali Ischia e Scampia, da sempre avvezze agli onori della cronaca, seppure per ragioni opposte. Ed è proprio sullo scenario paesaggistico-vacanziero di un’isola da sogno come Ischia che si è pensato di situare il palcoscenico di un’iniziativa artistica che mira ad infondere nuova linfa vitale ad un luogo dalle caratteristiche totalmente opposte come Scampia, uno dei quartieri più disagiati e periferici della leggendaria Napoli. Dunque ai piedi della Torre Costantina, nel centro storico del comune ischitano di Forio, è stato recentemente inaugurato il nuovo spazio espositivo Ischia Street Art, attraverso il quale il direttore artistico Salvatore Iacono, da oltre un ventennio impegnato a promuovere la vita culturale dell’isola, ha voluto creare un focus specifico sulle produzioni artistiche metropolitane, tra le quali è inserito appunto il progetto di riqualificazione urbana “Street Art for Scampia Regeneration”. Tale mostra, che rimarrà visitabile sino al 31 agosto, sintetizza i risultati di un percorso di ricerca intitolato “Dalla periferia, al muro, al design” che, a partire dalla realtà peculiare di Scampia, ha voluto esplorare i confini e le sinergie tra street art e design.

Dalla strada alla vetrina museale di Ischia