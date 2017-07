La storica Isetta torna in versione elettrica. È svizzera e si chiama Microlino

Prodotta originariamente a Bresso (MI) dall’italiana Iso, la micro car Isetta motorizzò il secondo dopoguerra non solo in Italia, ma anche in Germania dove la casa tedesca Bmw ne acquistò i diritti nel 1955. Originale, anzi originalissima tanto negli Anni ’50 quanto oggi, era caratterizzata da una carrozzeria a uovo, un’abitabilità eccezionale se paragonata alle dimensioni lillipuziane e, soprattutto, da un unico portellone ad apertura anteriore, incernierato lateralmente, che inglobava il frontale della vettura. L’Isetta ha fatto scuola, anticipando tutte le city car moderne e facendo dell’economia d’esercizio, oltre che dei ridotti consumi, la propria bandiera. Ora è tornata. Solo che, adesso, è elettrica.

Perfetta per la città

La Microlino verrà prodotta in Italia