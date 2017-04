Isola Design District, il nuovo distretto green del Fuorisalone

Il Fuorisalone rafforza il suo dominio nella città di Milano con una new entry: l'Isola Design District entra per la prima volta a far parte della manifestazione dedicata al design in scena nel capoluogo lombardo fino al 9 aprile. Un evento che segna una tappa importante per il quartiere fornendo agli artigiani che popolano la zona una vetrina per esibire a un pubblico internazionale le loro creazioni di design ecosostenibile e autoprodotto.

Dutch Invertuals in mostra all'Isola Design District

Milan Design Market

Il centro pulsante dell'Isola Design District

Immagine di copertina: l'esposizione del collettivo di studenti svedesi da Haigo. ©Chiara Riccio