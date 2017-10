Isola Capraia (Livorno)

Isola Capraia (Livorno) Paese - Punta della Bellavista - Cala dello Zurletto Partendo da piazza Milano, seguendo la direzione est, si percorra la via Carlo Alberto. Sulla destra il grande edificio ottocentesco noto come il "il Palazzone", oggi monumento nazionale. Proseguendo, la strada si restringe e ai lati si osservino le antiche case capraiesi, erette sulla roccia. Al termine della strada, sulla sinistra, un ulteriore monumento nazionale: la casa che nel 1856 ospitò l'esule Guerrazzi, già dittatore della Toscana. La severa mole del Forte San Giorgio appare all'improvviso. Da vedere anche il pozzo davanti al Forte, le canalizzazioni scavate nella roccia per un razionale sgrondo delle acque piovane, le garitte di guardia, la lapide in marmo raffigurante San Giorgio e il Drago murata sulla porta d'ingresso, ed i possenti bastioni eretti direttamente sul basamento roccioso come meglio si può osservare sul lato meridionale. Proseguendo sulla destra la strada scende dolcemente, termina il lastricato e, in breve ci si ritrova in aperta campagna. Da qui si dipartono sentieri appena tracciati percorrendo i quali si giunge allo "Scalo del Bagno" ove è possibile osservare la torre omonima. Sulla destra, l'area pianeggiante ed erbosa della "piscina". Già pochi metri fuori dell'abitato si potranno osservare saltellare conigli selvatici, gheppi e poiane cacciare e durante le migrazioni, moltissime specie di uccelli riposarsi ed alimentarsi. Un paradiso per i "Birdwatchers", specialmente in aprile e in maggio. Davanti a noi si erge l'inconfondibile mole del Monte Campanile (295 m.). In prossimità di una piccola curva, la strada si biforca: a sinistra per procedere verso la Punta della Bellavista, a destra per la Cala dello Zurletto. Per Bellavista il sentiero sale leggermente e dopo 200 metri si giunge ad una piattaforma, vecchia postazione militare. Da qui o dal "balconcino" panoramico raggiungibile imboccando poco prima un piccolo bivio a destra, è possibile osservare le ripidi pendici orientali del Monte Campanile che terminano con un salto a picco sul mare. Nelle giornate limpide e terse, l'isola d'Elba sembra vicinissima e risaltano le macchie chiare della vetta rocciosa del Monte Capanne (1019 m.). Per la Cala dello Zurletto, percorriamo la strada di destra che sale abbastanza ripidamente. Ad un certo punto la strada si riduce e si biforca ulteriormente: il sentiero di sinistra ci permette di raggiungere più agevolmente, ma sempre con qualche difficoltà, la piccola cala dello Zurletto. Dall'alto osserviamo il caratteristico scoglio costruito da strati di lava piegati "a ginocchio", dal quale si possono compiere spettacolari tuffi. Proseguendo invece sulla destra del bivio e mantenendo sempre la destra possiamo raggiungere la strada per tornare al paese, attraversando aree un tempo coltivate ed oggi semi-invase dalla macchia.