Come isolare e tagliare i consumi in casa con la lana di roccia

La lana di roccia è un materiale isolante proveniente dalla fusione di rocce di origine vulcanica ridotte a fibre e trattate con resine minerali e oli. Un processo che la rende un materiale idrorepellente, ignifugo e dalle ottime performance, sia per quanto riguarda l'isolamento acustico che energetico. Può essere impiegata sia per i sottotetti che per le pareti delle abitazioni, dando i migliori risultati quando accoppiata al legno.

Impiego della lana di roccia: alcuni esempi