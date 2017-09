Un’Italia 100% rinnovabile è possibile, si risparmierebbero oltre 6mila euro l’anno a testa

139 paesi, Italia compresa, hanno tutte le potenzialità per diventare 100 per cento rinnovabili entro il 2050 secondo uno studio condotto da 26 ricercatori delle Università di Stanford, Berkeley, Berlino e Aarhus diretti dal professor Mark Jacobson e pubblicato nell’ultimo numero della rivista scientifica Joule. Una prima fase dello studio era stata presentata a gennaio dove già erano emersi in modo lampante i vantaggi di un mondo alimentato 100 per cento da fonti rinnovabili.

Lo scenario 100 per cento rinnovabili è possibile

Italia più ricca e più sana con le rinnovabili