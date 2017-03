Rinnovabili, l’Italia ha superato gli obiettivi al 2020. Lo dice Eurostat

In Italia il contributo delle rinnovabili nei consumi finali di energia è passato dal 6,3 per cento del 2004 al 17,5 cento del 2015, raggiungendo in anticipo l'obiettivo del 17 per cento previsto per il 2020. A livello europeo la quota di rinnovabili ha raggiunto il 16,7 per cento, partendo da un 8,5 per cento di dodici anni fa. Primeggia la Svezia, maglia nera invece a Paesi Bassi, Francia, Irlanda, Regno Unito, Lussemburgo e Malta che sono in ritardo sui target stabiliti dall'Ue. I dati sono stati pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea.

Svezia la migliore, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi in fondo alla classifica

Only Sweden, Finland and Austria achieved 10% target of the share of transport fuel from renewable energy sources https://t.co/y95ypsFCb0pic.twitter.com/pqSFUmYiQi — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 14 marzo 2017

Paesi Bassi, Francia e Regno Unito ancora lontane dell’obiettivo 2020