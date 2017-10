Italiani e francesi vogliono l’auto verde

L'auto verde è sempre più amata, in Europa, da italiani e francesi. Un risultato che ribalta i luoghi comuni sull'attenzione dei popoli "latini" al tema dell'ambiente, secondo i dati della ricerca di Frost & Sullivan sui gusti e le aspettative in fatto di auto della generazione Y. L'auto verde della generazione Y Gli italiani della generazione Y (coloro che sono nati tra gli anni '90 e i primi anni del 2000) sarebbero, assieme ai francesi, i più attenti a livello europeo alle caratteristiche ecologiche dell'automobile che guidano o si apprestano a guidare. In particolare, il relativo disinteresse degli automobilisti tedeschi più giovani contrasta con la severità delle norme ambientali di quel paese. Inoltre, una maggiore percentuale dei potenziali acquirenti di auto intervistati in Italia e Francia è disposta a pagare un prezzo più elevato per avere un'auto "verde" rispetto a quanto dichiarano di voler fare tedeschi e inglesi. E' invece comune a tutte le nazioni l'estremo interesse per le dotazioni elettroniche e d'intrattenimento (iPod, iPhone, connettività, device musicali digitali) nell'auto che si vuole acquistare. L'auto verde e l'ecoelettronica Il 50% degli intervistati ha detto, ad esempio, di desiderare un sistema comandato dalla voce che permetta di ottenere informazioni sul traffico e sulla meteo, ma anche l'indicazione in tempo reale dell'efficacia dello stile di guida dal punto di vista energetico e, naturalmente, di non voler scendere a compromessi per utilizzare in auto il telefono in viva voce e il proprio archivio di Mp3. "Il tasso di personalizzazione a cui guardando questi clienti - ha detto Franck Leveque, vicepresidente Growth Consulting della Frost & Sullivan - è molto elevato, soprattutto tra coloro che sono appassionati di tecnologia. Altre tecnologie che sarebbero le benvenute sono la diagnostica delle condizioni del veicolo, i servizi offerti attraverso la geolocalizzazione, come le Pagine Gialle della zona e le informazioni della Regione che si sta attraversando e i notiziari di news in voce". Da notare che navigatori sempre più precisi e raffinati, magari con funzioni street-view, consentirebbero di ridurre ulteriormente gli spostamenti, di pianificarli meglio e di ridurre tempi e spese di trasporto. Solo il 14% degli automobilisti della generazione Y non è disposto a rinunciare alla proprietà esclusiva della propria vettura (gli altri aprono alle possibilità offerte da car-sharing e car-pooling), ritengono irrinunciabile il climatizzatore e, tra gli optional di sicurezza, camere o dispositivi che controllino gli angoli morti non visibili negli specchietti.