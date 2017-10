Itinerari in Val Brembana (BG)

Anche quando i colori, i profumi, le sue voci sembrano spente, l'energia vitale pervade quel sonno letargico che sembra paralizzare l'ambiente. I rami sono spogli del fogliame ma ospitano già le piccole gemme che si apriranno a primavera; i pettirossi e le cince si rincorrono fra le siepi dei broli nei tepori del mezzogiorno. Il bosco poi offre ancora doni saporiti nei suoi cespugli di rosa canina rossi di frutti. Passeggiare, vivere la natura e assorbirne gli umori positivi fa senz'altro bene alla nostra mente, ci distende e rilassa. La Val Brembana, in provincia di Bergamo, presenta interessanti itinerari adatti a questo scopo. Mèta di coinvolgenti escursioni invernali è il Monte Cancervo, che dai suoi 1840 m sorveglia l'altopiano su cui sorge Pianca, frazione di S. Giovanni Bianco. Ci troviamo all'imbocco della Val Taleggio, laterale della Val Brembana, 29 km a nord rispetto al capoluogo. Da S. Giovanni, si prende la strada che risale la Val Taleggio; percorsi 300 m fuori dal paese, si imbocca sulla destra la carrabile per Pianca. I suoi tornanti ci accompagnano prima al pianoro erboso di Capatelli, poi con un ultima salita si alzano fino agli 810 m dell'abitato. Ora si procede a piedi portandosi verso la chiesa nelle cui vicinanze, dipinto su una fontana, si incontra il segnavia n.102. Superate le ultime case, il tracciato si inerpica su un dosso erboso fino ad alcune piccole costruzioni rurali. Da qui, passando dinanzi ad una grossa roccia cava adattata a bivacco, si raggiungono le falde della parete. Si gira intorno a una guglia, poi il sentiero risale una valletta elevandosi sino ad alcune rocce attrezzate con una catena di sicurezza. Dinanzi a noi si delinea la parte superiore del Cancervo, dove i boschi sfumano delicati nelle conche e nei pascoli. Adesso il segnavia 102 piega in direzione nord-ovest verso il Passo di Baciamorti. Un capanno in lamiera anticipa la presenza di un bivio in cui teniamo la destra. Ci immettiamo così in un secondo sentiero sempre ben segnalato che guadagna velocemente la croce della vetta fra conche erbose e mughi profumati. In alternativa a questo percorso se ne aggiungono altri due, entrambi ben evidenziati ed interessanti. Questa volta il luogo di partenza è Cascina Piazzo, facilmente raggiungibile da Pianca anche in automobile. Il primo sentiero sale fra i prati oltre la baita, attraversa un boschetto e si dirige con piccoli tornanti verso le pareti di Corna Torella. Ora il tracciato piega leggermente a sinistra sotto alle rocce fino ad imboccare un avvallamento disseminato di mughi per poi rimontare un poggio erboso. Qui incontriamo il segnavia n.102 già citato in precedenza, che punta deciso verso la vetta. L'ultimo itinerario invece possiamo riservarcelo come variante per il ritorno, percorrendolo quindi a ritroso. Dalla vetta del Cancervo, spostandosi verso nord-ovest, ci si abbassa dolcemente a mezza costa sino ad incontrare al di là di un pendio erboso un piccolo dosso; da qui il tracciato si porta ai 1707 m di Passo Grialeggio. Alla nostra destra si apre un vallone percorso da un comodo sentiero che collega il Passo alla Baita della Vecchia. Ora si continua in piano verso sud, immettendosi dopo breve tratto fra i boschi sulla carrabile in località Case Buffalora. Superati l'abitato e i coltivi in circa 10 minuti di cammino, la strada ci guida nuovamente alla Cascina Piazzo, permettendoci così di completare l'anello. I tempi di percorrenza relativi ai 3 itinerari descritti si aggirano tutti intorno alle 2,30 ore di cammino, risultando quindi compatibili con le brevi giornate invernali. Jalmar Tuan