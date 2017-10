Izz Tru

Izz Tru - Si chiama cosi il film documentario girato tra palco e Backstage del Traffic Free Festival 2007. In quello che è di fatto il Festival Musicale gratuito più grande d'europa. LifeGate C'era e vi ha raccontato le storie di Daft Punk, Arctic Monkeys, Lou Reed, Battiato e molti altri. Il 12 Marzo Traffic Free Festival vi Invita presso il Cinema Mexico in Via Savona a Milano alle ore 20.30 solo con inviti. La proiezione per il pubblico a ingresso libero è alle 22.30. Alle 11 del mattino si terrà la conferenza stampa con proiezione. Per la proiezioni di Its True: Storie dal Traffic 07 Un film Di Chiara Pacilli e Paolo Ferrari realizzato con il sostegno del la Torino Film Commission. Nella passata edizione hanno calcato il Palco del Traffic le leggende della Musica Elettronica contemporanea, Daft Punk. Lou Reed, Battiato, Subsonica, Arctic Monkeys, Art Brut solo per nominarne alcuni. Quest'anno non sappiamo ancora chi cisarà anche se probabilmente qualche nome verrà svelato alla conferenza stampa che si terrà allo show room CP Company di Via Savona 54. Intanto ci godremo le immagini della passata edizione per rivivere il brivido di 30.000 persone riunite davanti al meglio della musica mondiale. La sera ci sarà una festa ad inviti dopo la proiezione del Film. Con ospiti a sorpresa Per partecipare LifeGate Radio ha a disposizione per voi gli inviti mandate una mail a music@lifegate.it fino ad esaurimento! Guarda la photogallery!