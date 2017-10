Jacques-Yves Cousteau

Scienziato-esploratore-inventore-cineasta, tutto in un solo personaggio. Il comandante Cousteau, così chiamato per i servizi prestati nella Marina francese, ha raccontato il mistero e la bellezza della natura, dei grandi spazi marini e in più ha condotto aspre battaglie in difesa del pianeta. E' stato un modello per intere generazioni. Eppure si definiva un dilettante che aveva cominciato a vederci chiaro soltanto dopo i settant'anni. Cousteau ha firmato da solo e in collaborazione con altri autori più di cento libri tradotti in tutto il mondo e realizzato oltre 115 tra film e documentari, alcuni dei quali vincitori di prestigiosi premi internazionali. Indimenticabile rimane Le Monde du silence, una pellicola girata nel 1956 insieme al cameramen Luis Malle, che gli valse il primo dei suoi quattro Oscar. Ma Cousteau è stato anche l'uomo che con le sue invenzioni ha rivoluzionato radicalmente la ricerca oceanografica, le tecniche di immersione sottomarina e perfezionato quelle di fotografia e ripresa subacquea. Nel 1946, infatti, sperimenta insieme a Emile Gagnan il primo autorespiratore denominato Scuba. Un'invenzione straordinaria che permetterà a Cousteau (e non soltanto a lui) di sfidare gli abissi marini e i limiti stessi della fisiologia umana. Invece, nel 1959, in collaborazione con l'assistente tecnico Jean Mollard, progetta un sommergibile di piccole dimensioni per due persone, facilmente manovrabile e capace di scendere ad una profondità di 1000 piedi. Nel 1950 Cousteau acquista un vecchio minesweeper di 66 piedi costruito negli Stati Uniti che chiamerà Calypso, la mitica nave oceanografica che farà sognare intere generazioni. Ed è proprio con la Calypso che avranno inizio le incredibili avventure del comandante francese e del suo equipaggio, con le affascinanti spedizioni scientifiche in tutti i mari e oceani del mondo, lungo i fiumi e attraverso le foreste vergini per documentare la vita dei fragili ecosistemi del pianeta. Già a partire dagli anni '60, Cousteau denuncia il degrado ambientale e il saccheggio indiscriminato delle risorse naturali. Promuove l'impegno ecologico su scala locale, regionale, nazionale, lancia petizioni internazionali a difesa della natura, si batte contro le centrali nucleari e il traffico di armi, formula nuovi modelli di sviluppo per i paesi del terzo mondo. Nell'ottobre del 1994, presenta all'assemblea generale delle Nazioni Unite, la Dichiarazione dei diritti per le generazioni future. Muore il 25 giugno 1997, all'età di 87 anni. La sua forte preoccupazione di lasciare alle generazioni future un pianeta migliore resta una sfida aperta. Maurizio Torretti