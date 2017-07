James Blake – James Blake

E poi arriva James Blake, un non-musicista che manda tutto all'aria. Arriva un tizio inglese di 22 anni e mette assieme la fragilità dolente del nuovo cantautorato con i suoni volutamente imperfetti dell'elettronica contemporanea. Arriva un deejay, uno su cui un amante di musica suonata non scommetterebbe un euro, arriva e tira fuori un disco di formidabile intensità. Un disco che riesce a dire cose nuove in questi anni di post tutto. Se esistesse una cosa chiamata soul degli anni zero, avrebbe il suono di James Blake: è un radiogramma dell'anima, un lamento che stravolge eppure lenisce, una voce sensibile che emerge da un rumore di fondo fatto di suoni palpitanti e di fruscii interferenziali. Pure i silenzi dicono cose, in questo disco. Ad ascoltarlo cantare si direbbe che Blake si sia ispirato a Antony: per via dello stile, del colore della voce, di quella specie di lamento femmineo che gli esce dalla bocca. Cambiano l'estensione, l'eleganza, il mondo sonoro. Cambia tutto giacché l'inglese ama trattare la voce, manipolarla, scolpirla digitalmente. Perché Blake è una creatura strana, il figlio di questi anni di conoscenza orizzontale e d'imprevedibili connessioni. Viene dal dubstep, dal mondo dei remix e dei 12 pollici, ma ha pure studiato pianoforte classico, ha suonato l'organo gospel e s'è cimentato, adolescente, a cantare sui dischi di casa Motown e Stax. Non mi stupirebbe scoprire che ha amato il trip-hop e in particolare i Portishead. Blake gioca con le imperfezioni, con gli aloni sonori, col fuori fuoco, con la "sporcizia" che usa per alimentare l'espressività. Lo fa sia quando canta, con microglissandi o prendendosi libertà d'intonazione. E lo fa quando costruisce i suoi ambienti sonori con glitch che s'innestano su architetture minimali: note sparpagliate, pochi accordi, suoni bassi, piccole sorprese che scompigliano lo scenario sonoro. A volte un pianoforte. Una chitarra acustica. Non è un collage pasticciato, perché Blake ha l'orecchio del musicista e la sensibilità del sound designer, caratteristiche necessarie per far risuonare carica di significato anche la voce passata attraverso un autotuner, che finalmente non viene usato in modo kitsch. I testi hanno la medesima espressività essenziale delle musiche. Sono semplici, quasi primordiali nel trasmettere pochi concetti, a volte ripetendoli con ostinazione: messaggi elementari, che nel contesto creato da Blake assumono l'ossessività del mantra e la compiutezza asciutta dell'haiku. Tutto finisce in un lavoro cupo e stranamente spirituale, forse per via del gusto per la musica nera coltivato da Blake, un gusto che emerge nitidamente nel quasi gospel che chiude il disco. Il tocco gelido della macchina e la vibrazione struggente della voce umana. Fanno 38 minuti: non ne serviva uno di più. Claudio Todesco