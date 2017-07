James Brown – The Singles 1973-1975

Continua la certosina pubblicazione dei vecchi 45 giri di James Brown da parte della Hip-O-Select che arriva al volume 9. I singoli contenuti in questo cd vanno dal 1973 al 1975, anni abbastanza complicati per il Godfather Of Soul che si trova a fronteggiare uno stuolo di giovani artisti funk che, proprio prendendo le mosse dal suo modo di fare musica, arrivano a insediarne il primato. Brown non vende più come una volta e anche il pubblico che accorre a vederlo dal vivo non è più lo stesso. Per uno pragmatico come lui bisogna subito correre ai ripari e la soluzione è la nuova pubblicazione di alcuni dei suoi maggiori classici di sempre, cose come Sex Machine, The Payback, Control, Papa Don't Take No Mess, I Got A Good Thing, Same Beat e altri ancora raccolti in 35 tracce, alcune delle quali presenti anche in alternative take. Alle nuove registrazioni partecipano Lyn Collins e Fred Wesley, suoi compagni di battaglia in tutti i concerti insieme alla band dei JB's che lo segue per tutta la prima parte dei 70. La novità è un funk ancora più massiccio che permea le canzoni insieme a un gran uso dell'overdub e altre trovate ancora che danno la cifra della volubilità del personaggio e, perché no, anche della sua genialità. Il lavoro è interessante anche da un punto di vista collezionistico perché sono presenti alcuni singoli che alla fine non furono pubblicati come tali. Il tutto è correlato da un bellissimo booklet che presenta foto d'epoca e un bel saggio di Alan Leeds. Roberto Caselli