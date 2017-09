James Lovelock: eppur si autoregola

Classe 1919, medico, biofisico e chimico, ricercatore e consulente alla Nasa, inventore di strumenti analitici, Lovelock è stato il primo scienziato a compiere 35 anni fa una scelta per molti versi trasgressiva: quella di lavorare come ricercatore autonomo e indipendente, fuori dalle istituzioni accademiche e dagli istituti di ricerca, in un laboratorio casalingo allestito a casa sua, un cottage nella verde e silenziosa campagna inglese. Lì, affiancato dalla biologa americana Lynn Margulis, ha formulato la teoria di Gaia. Contrario per sua natura a ogni forma di dogmatismo applicato alla scienza, egli ammette di aver sempre cercato di cimentarsi in un tipo di ricerca che abbracciasse tutta l'esistenza umana, trovandola proprio in Gaia, dea della Terra nella mitologia greca. E' il nome con cui lo scrittore e amico William Golding, premio Nobel per la letteratura, gli suggerì di battezzare la sua teoria. All'inizio non è stato facile, racconta l'illustre scienziato inglese, perchè la cosa peggiore che possa accadere ad una teoria scientifica è proprio quella di essere ignorata o disapprovata. Ma ammette anche che le critiche aspre e robuste ricevute per quella che fu considerata da molti un'ipotesi stravagante, gli sono servite a dare sempre più rigore alle sue idee e gli hanno permesso di svilupparle in una solida teoria che ancora oggi alimenta un articolato dibattito tra gli scienziati. L'approccio unitario e olistico che Lovelock ha dato ai suoi studi ha suscitato da subito la simpatia del movimento ambientalista. Un amore ricambiato dallo scienziato inglese che però non ha mai nascosto le sue simpatie per l'energia atomica. Il mio cuore è con gli ambientalisti, scrive Lovelock, ma vedo le loro buone intenzioni vanificate dall'incapacità di comprendere che la difesa dei diritti dell'uomo da sola non basta. Prima o poi, nel ventunesimo secolo, penseremo con rabbia a coloro che oggi continuano a inquinare usando carbone e petrolio invece di sfruttare i benefici dell'energia atomica. Parole inquietanti ma al tempo stesso profetiche. Fellow della Royal Society dal 1974, pluripremiato per la sua attività di scienziato, Lovelock è anche autore di numerosi articoli scientifici e libri di successo. In italiano sono stati tradotti da Bollati Boringhieri "Gaia". Nuove idee sull'ecologia" , "Le nuove età di Gaia" e recentemente "Omaggio a Gaia", l'avventura straordinaria e affascinante di un uomo rimasto sempre fedele ai suoi principi. Maurizio Torretti