Jens Lekman Live

L'ultimo album di Jens Lekman "Night Falls Over Kortedala" è la rivelazione indie dell'anno, tanto che lo trovate ai primi posti delle classifiche del 2007, su quasi tutte le riviste musicali europee e sui canali mainstream, ha conquistato la copertina di BLOW UP a novembre ed è stato disco del mese sia su BLOW UP (ottobre) che su RUMORE (novembre). La data torinese è un'occasione imperdibile per chi lo ama, o per chi è semplicemente curioso di ascoltare questo "mago, artigiano e showman del pop" e le sue sognanti canzoni metropolitane dall'incredibile tocco retrò anni cinquanta. Per avere un'idea delle sue composizioni basta leggerne i titoli come Sipping On the Sweet Nectar o Your Arms Around Me, solo per fare due esempi. Siete avvisati, poi non dite che non lo sapevate... poi il 19 marzo suonerà a Ravenna (Teatro Rasi) e il 22 a Firenze (Viper Club).