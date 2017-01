Il ciclista Jens Voigt ha sfidato il Monte del diavolo per solidarietà

Dal Tour de France al Tour de Cure: Jens Voigt ha pedalato per ventisette ore in bicicletta, sfidando la neve e il gelo con un solo pensiero in testa, la solidarietà. L'impresa di quattrocento chilometri realizzata dall'ex ciclista professionista tedesco, denominata per l'occasione Jensie Everest challenge, è servita per raccogliere fondi in aiuto alla lotta contro i tumori.

I ringraziamenti di Jens Voigt a chi ha donato e creduto nel progetto

Curiosità sulla Montagna del diavolo Teufelsberg